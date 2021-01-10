Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.

Сьогодні російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатомета в бік позицій Об'єднаних сил поблизу Авдіївки (Донецька область).

Про це йдеться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в обідню пору в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у зведенні.

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Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

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Автор: Юлія Петриченко