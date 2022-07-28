Супротивники у Донецькій області перевдяглися в форму українських воїнів, поділилися у Генштабі нашої армії.

На Авдіївському напрямку російські окупанти порушили звичаї війни та намагалися ввести в оману воїнів Збройних сил України.

Супротивники біля селища Піски Донецької області використовували польову форму українських військових, йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

За його даними, супротивники відновили штурмові дії у напрямку Пісків та Авдіївки за підтримки реактивної та ствольної артилерії й танків, але не мали успіху та відійшли.

"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники обстрілювали не лише воєнні обєкти, а й цивільні. Західні ЗМІ писали, що вороги застосували проти нашої держави понад 200 видів забороненої зброї.

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