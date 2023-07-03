У Мелітополі військових росіян більше, аніж цивільних, зазначив мер.

Російські загарбники перетворили тимчасово окуповане місто Мелітополь Запорізької області на свій логістичний центр.

Тепер у місті "військових росіян більше, ніж цивільних", розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров під час телемарафону. "…Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр, і тому там багато військових", - поділився мер.

За його словами, у населеному пункті є не лише вороги, які воюють, а й ті супротивники, які докладають зусиль до придушення руху опору.

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1 липня Іван Федоров повідомив, що Росія перекидає у Мелітополь нові сили. Варто зазначити, що у місті не раз лунали вибухи, повідомлялося про роботу партизанів.

Зокрема, 2 липня з'явилася інформація, що на околиці пролунав вибух на військовій базі супротивника, облаштованій на території захопленої ферми.

У цей же день заступник очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни поступово просуваються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За її словами, йшли важкі бойові дії.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ України стартував.

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