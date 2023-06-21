Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на чотирьох напрямках, на яких точаться важкі бої, місцями ворог намагається наступати. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень", - наголосили у Генштабі.

Зауважується, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Там він, зокрема завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області.

"На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка", - йдеться у повідомленні і зазначається, що артилерійських обстрілів там зазнали вісім населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

Крім того, на Бахмутському напрямку загарбники проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Там він, зокрема завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора.

"На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки", - повідомляється у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ворог, зокрема завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки, а на Шахтарському напрямку проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, проте успіху не мав.

Також зазначається, що вночі сьогодні, 21 червня, Росія завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

"За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", семи зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя", - повідомили у Генштабі.

При цьому силами та засобами української протиповітряної оборони було знищено 30 ударних безпілотників "Shahed".

Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Успіхи ЗСУ на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 21 червня, Генштаб заявив, що Авіація сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога та три - по його зенітно-ракетних комплексах.

Також українськими захисниками було знищено чотири розвідувальних безпілотника загарбників.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції радіоелектронної боротьби, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів противника.

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