Українськими захисниками знищено ще 2 ворожих польові склади боєприпасів.

На півдні за добу Збройними силами України ліквідовано 87 російських загарбників.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 130 вогневих завдань. Авіацією двічі завдано удари по опорному пункту та скупченню ворога", - йдеться у повідомленні.

"Підтверджені втрати противника складають 87 рашистів та близько 40 одиниць ворожої техніки, серед яких 4 танки, 4 гаубиці "Мста-Б" і 7 трохи меншим калібром, 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Град", 9 одиниць броньованої та 9 – автомобільної техніки, при чому 2 завантажені боєкомплектом. Додатково знищено ще 2 ворожих польові склади боєприпасів", - зазначається у зведенні.

При цьому в Чорному морі корабельне угруповання противника продовжує загрожувати ракетними ударами з чотирьох надводних кораблів та одного підводного човна, додали в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, українські військові з 45-ї та 43-ї окремих артилерійських бригад знищили російський склад боєприпасів у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.

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