Військові РФ піддаються "принизливим перевіркам", і тиск Федеральної служби безпеки лише понижує моральний дух російської армії, зазначив радник керівника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що у російській армії почалися репресії й пошук винних за провали в Україні.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Зараз, в цій фазі, коли російське командування не змогло виконати основне завдання, яке перед ними стоїть, почалася фаза репресій. Надходять численні повідомлення від наших спецслужб, від Генерального штабу про те, що Федеральна служба безпеки почала шукати винних у збройних силах Російської Федерації і в інших формуваннях, в тій же Росгвардії. Сотні і десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру, у боягузтві", - сказав Арестович.

Він зауважив, що під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники збройних сил РФ.

"Один з представників інформаційно-психологічних служб Російської Федерації був звинувачений у тому, що він погано влаштовує "Херсонську народу республіку". А зважаючи на кількість представників вищого командування, яких знищили Збройні сили України і інші сили оборони, і тиск з боку Федеральної служби безпеки, я думаю, що моральний дух російської армії, і без того вкрай низький, буде ще нижчий", - зазначив радник керівника ОП.

Так, на його думку, які б нові сила Росія не кидала на якісь ділянки фронту, ці спроби проваляться.

Нагадаємо, 24 лютого війська РФ рано вранці увірвалися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

20 березня в українській розвідці повідомили, що у Росії вже не вистачає живої сили для поповнення лав окупаційної армії, і президент РФ Володимир Путін і очільник російського Міноборони Сергій Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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