Українська сторона також передала російській двох військовополонених мусульман.

Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан російських військових вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування. У штабі наголосили, що репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.

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"Крім того, у Рамадан - священний місяць для всіх мусульман - Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", - сказано у повідомленні.

Передача поранених - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 24 березня українська сторона вже репатріювала п’ятьох транспортабельних важкопоранених російських окупантів.

Водночас у Координаційному штабі наголосили, що в місцях утримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях зараз перебуває значно більше поранених військовополонених, яких держава-окупант згідно з Женевськими конвенціями має негайно повернути без попередніх умов.

Варто зазначити, що РФ зазнала в Україні колосальних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 10 квітня вже становлять приблизно 178 820 загарбників.

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