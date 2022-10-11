Речник ГУР Міноборони розповів, що окремі військові РФ виходили на зв’язок з Україною і передавали інформацію щодо атак.

Такі масовані ракетні удари, яких завдала Росія 10 жовтня, є винятком, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Такі масовані ракетні удари швидше виняток, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України, до того, він не може вже ефективно поповнювати запаси ракет, особливо високоточних озброєнь, виробляти їх в належній кількості. І ми можемо сказати, що частина військових в РФ категорично проти цієї політичної терористичної акції були, тому що це безглузде витрачання ракетних запасів", - сказав Юсов.

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За його словами, росіяни заявляли про 150 пусків ракет.

"Тому виникає питання: а де всі інші, їх вкрали на підльоті, чи вони не долетіли?", - сказав речник ГУР.

Він також розповів, що окремі військові РФ виходили на зв’язок з Україною і передавали інформацію щодо атак.

"Навіть казали: ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет полетить не туди. Зрештою, це так і було", - зазначив Юсов.

За його словами, підготовка до масованого удару по території України 10 жовтня здійснювалася протягом досить тривалого часу - понад місяць, при цьому остаточне рішення було прийняте з 9 на 10 жовтня.

Масові ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил зазначив, що за минулу добу російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 73 повітряні цілі: 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про 19 загиблих та 105 травмованих українців унаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки Росії.

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