На Волинському та Поліському напрямках ворог проводить інженерне обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію.

Російська ФСБ посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, Федеральна служба безпеки Російської Федерації посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію.

"З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА", - повідомили у Генштабі.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки Білорусь.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, за даними ОК "Північ", російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет. Наразі відомо про прильоти дев'яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала українська система протиповітряної оборони.

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