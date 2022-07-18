Командири Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну керувалися картами минулого століття. Відповідні документи були знайдені на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області.
Про це повідомляє СБУ.
У спецслужбі розповіли, що російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року. Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалися щонайменше 53 роки.
На картах окупантів відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.
"Також відсутні Трав'янське і Муромське водосховища, зведені в сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, раніше політолог окреслила божевільний "план перемоги" Путіна з трьох цілей.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Злякалися ЗСУ з партизанами: у Херсоні різко "пропали" колаборанти і ФСБшники
- На Луганщині росіяни збили свій винищувач - активісти (фото, відео)
- Політолог окреслила божевільний "план перемоги" Путіна з трьох цілей