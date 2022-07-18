Окупанти використовували карти 1969 року.

Командири Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну керувалися картами минулого століття. Відповідні документи були знайдені на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області.

Про це повідомляє СБУ.

У спецслужбі розповіли, що російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року. Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалися щонайменше 53 роки.

На картах окупантів відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

"Також відсутні Трав'янське і Муромське водосховища, зведені в сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше політолог окреслила божевільний "план перемоги" Путіна з трьох цілей.

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