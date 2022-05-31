Кілька кораблів відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

В Чорному морі знаходиться один корабель - носій крилатих ракет. Кілька кораблів російських військ відійшли в район окупованого Криму.

Про це заявити спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі дещо зменшилася кількість носіїв крилатих ракет (що погрожують обстрілом Україні – УНІАН). Зараз знаходиться один корабель-носій крилатих ракет. Кілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму", - сказав Братчук.

Він зазначив, що ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Братчук стверджує, що отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає в Росії панічні настрої. Також, за його даними, зростає кількість російських окупантів, загиблих в Україні. Наприклад, в Уссурійську (РФ) місцева адміністрація запросила на кладовище сто додаткових місць для поховання учасників "спецоперації".

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного і Азовського морів зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, раніше біля причалів графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії. На березі графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту. П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України, проте частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.

Як повідомляв Братчук, Україна до теперішнього часу ракета вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

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