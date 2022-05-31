Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони.

На півдні України зараз динамічна та напружена ситуація. Російські окупанти активізують авіаційні та артилерійсько-мінометні удари.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Рашисти двічі завдали ударів парою гелікоптерів Мі-24 по українським позиціям. Вони тричі обстріляли далекобійною ствольною артилерією "Піон" та РСЗВ "Ураган" населені пункти, що знаходяться в тилу підрозділів ЗСУ на Миколаївщині.

Окупанти вдарили по житлових кварталах та промислових об’єктах міста і передмістя Миколаєва, пошкодивши приватний млин, виробничі приміщення м’ясопереробного підприємства, приватні подвір’я і водогін. Постраждало не менше 4 цивільних людей.

Внаслідок вдалого наступу українських захисників на Південнобузькому напрямі, загарбники залишили село Миколаївка на Херсонщині. Це призвело до панічних настроїв та деморалізувало рашистів в інших підрозділах.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи за добу знищили 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідну гармату "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.

Відзначається, що у Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують блокувати судноплавство та роботу портів. У готовності до застосування ракетного озброєння - один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний, здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох десантних швидкісних катерів "Раптор". При цьому надводні кораблі противника тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження", - відзначили у ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали нищівного удару окупантам на півдні від Кривого Рогу.

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