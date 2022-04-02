Спершу українська сторона не могла дізнатися, хто з російських атомників приїхав на Запорізьку АЕС, зазначили в "Енергоатомі".

Російські атомники, які перебувають на Запорізькій АЕС, попросили відмітити їм відрядження.

Про це голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив на відео, розміщеному у Теlegram-каналі компанії.

Він зазначив, що росіяни прислали на станцію свій персонал, 11 працівників атомних підприємств, і спочатку українська сторона не могла їх ідентифікувати. Але потім росіяни самі подали список, попросивши відмітити відрядження.

"Вони приходять і запитують у директора електростанції: "У вас є печатка?", директор запитав: "А для чого вам?". "Відрядження відмітити". Директор каже: "Давайте ваш список, всіх відмітимо". І вони видали всі свої прізвища і звідки вони приїхали", - сказав Котін.

Нагадаємо, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

Серед них був ідентифікований головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко і заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов. За словами представника цієї групи, їх направили для "оцінки" ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також "надання допомоги" з ремонтами. Іншою причиною їх появи також назвали відмову проукраїнського керівництва і персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

За даними прес-служби "Енергоатома", на сьогодні всі шість енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром.

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