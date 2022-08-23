Монстр продовжує терор, зазначили в Офісі президента.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував заклики іноземних посольств до своїх громадян залишити Україну у зв’язку з можливими ракетними ударами РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами Росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Півроку війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, посольство США в Україні закликало своїх громадян негайно залишити Україну у зв’язку з можливим збільшенням Росією ракетних ударів у найближчі дні.

"У Держдепартаменту є інформація про те, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - зазначається на сторінці посольства.

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