Війська Росії можуть видихнутися, вважає радник керівника Офісу президента.

Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

Перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння, розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна.

"…Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Львові та Одесі. Українські військові давали окупантам гідну відсіч.

21 квітня Олексій Арестович спрогнозував, що згодом війна України з Росією буде позиційною. Радник керівника Офісу президента також вважає, що нашій країні загрожує ще один наступ супротивника.

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