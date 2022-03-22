У результаті ворожого обстрілу в Миколаєві постраждала одна особа, її доставили до медзакладу.

Троє чоловіків загинуло та одна жінка постраждала внаслідок ворожого обстрілу автозаправної станції у Миколаєві.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогнеборці 21 березня ліквідували пожежу на автозаправній станції у Корабельному районі м. Миколаєва на площі 10 кв.м.

"Відомо, що від отриманих поранень несумісних з життям, загинуло троє чоловіків, одна жінка постраждала. До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги її доставлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Президент країни-агресора Володимир Путін назвав війну проти України "військовою операцією" й озвучив її цілі - це нібито "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави.

Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема - Миколаїв. 13 березня стало відомо, що в обласному центрі ворог касетними снарядами обстріляв два житлових райони, загинули дев'ять осіб.

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