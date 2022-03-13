Семеро поранених перебувають у реанімації.

У Миколаєві внаслідок бомбардування російськими військовими загинули 9 людей та ще 13 отримали поранення.

Про це під час телемарафону заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Відбулося бомбардування касетними снарядами. Вони накрили два житлових райони – Соляні та Північний. 13 поранених, 7 з них зараз перебувають у реанімації, 9 загинули. Це прості люди, переважно старшого віку, які стояли в одній черзі біля банкомату чи в черзі біля магазину АТБ. Просто бомбили житлові райони. На дитячому майданчику впали снаряди, на приватні будинки. Ми зараз ще шукаємо, чи може в приватному секторі є загиблі чи поранені, зараз проводимо обхід цих будинків", - сказав він.

За його словами, у постраждалих від бомбардування районах відсутнє світло, адже зруйнована підстанція та є проблеми з високовольтними лініями. Зараз електропостачання відновлюють комунальні служби.

Сєнкевич додав, що ворог обстрілював місто з відстані 30-50 км, тому повітряна тривога навіть не встигла спрацювати. Зараз окупанти намагаються оточити Миколаїв з усіх сторін, на сьогодні є лише один безпечний коридор – траса на Одесу.