За словами Дмитра Орлова, у місті було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова.

У суботу, 30 липня, у центрі тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області сталася пожежа в результаті ракетних обстрілів. У місті чути детонацію боєприпасів російських окупантів.

Як повідомив у Telegram-каналі мер міста Дмитро Орлов, у першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа.

"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки. Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю", - зазначив Орлов.

За наявною інформацією мера Енергодара, серед цивільних мешканців постраждалих немає. Але в будинках, розташованих неподалік готелю, вибило вікна.

"Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного "феєрверку"", - закликав Орлов.

Як повідомляв УНІАН, із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними "Енергоатома", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Зокрема, російські окупанти затягнули до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку. Арсенал розмістили зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

Тим часом нещодавно підрозділи Збройних сил України завдали ювелірного удару по позиціях російських військ біля Запорізької АЕС.

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними, в результаті атаки було знищено 3 рашистів, 12 травмовані", - повідомили в ГУР Міноборони.

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