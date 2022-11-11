Експерти вважають, що російській армії знадобитися час, щоб накопичити сили

Російській армії, швидше за все, потрібні будуть місяці, щоб зібрати необхідну кількість високоточної зброї, для масованих ударів по Україні. Росіяни серйозно виснажили свій арсенал.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупантам буде складно підтримувати інтенсивність ударів по українській інфраструктурі. Експерти вважають, що атакою на українські енергетичні об'єкти президент Росії Володимир Путін намагається вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який вимагає ескалації.

В Інституті вивчення війни вказала, що критика на адресу Путіна буде наростати в міру зниження темпів кампанії буде. Росія, ймовірно, зможе надалі пошкоджувати українську інфраструктуру, але навряд чи завдасть довготривалої шкоди.

Відео дня

Ракетний удар по Україні 10 жовтня - що відомо

10 жовтня Російська Федерація вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури України відразу в декількох областях. При цьому не всі ракети потрапили в ціль, частина їх НХ була збита, а деякі потрапили по цивільній інфраструктурі в Києві.

Через пошкодження критичної інфраструктури в областях України почали відключати світло. При цьому президент України Володимир Зеленський передавати, що на 18 жовтня зруйновано 30% електростанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: