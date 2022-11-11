Внаслідок ворожих дій постраждали близько 20 населених пунктів.

За минулу добу окупанти завдали один ракетний та 17 авіаударів по території України, внаслідок ворожих дій постраждали близько 20 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. У Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли. Так, на Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники атакували з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське.

На Бахмутському напрямку противник гатив з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ, а на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка.

Тим часом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.

Стуація на фронті - що відомо

Українські військові продовужують конрнаступ по всій лінії фронту. 10 листопада стало відомо про звільнення населених пунктів на півдні України, в тому числі й Снігурівки в Миколаївській області.

Крім того, ЗСУ просуваються на Херсонщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що більшість російських військових, які перебували на правому березі Дніпра на Херсонщині, все ще залишаються там. Загалом там налічується близько 20 тисяч російських окупантів.

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