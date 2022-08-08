Місцевих підприємців змушують отримувати паспорти РФ, у багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства.

На тимчасово окупованих територіях зростає тиск російських загарбників на місцеве населення. В Балаклію прибув новий батальйон рашистів-зеків, які жорстоко "пресують" людей.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Так, у Великому Бурлуку Харківської області окупаційна адміністрація здійснює тиск на місцевих підприємців. Росіяни хочуть змусити їх отримувати паспортів РФ.

"У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5 тисяч рос. рублів (приблизно 3 тисячі гривень - УНІАН). Водночас після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією розвідки, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. На окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія набирає зеків для відправки на війну. У мережу "просочилося" відео з в'язниці, звідки "мобілізували" злочинців.

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