Підозрюваний незаконно перетнув білорусько-український кордон.

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика "ДНР" у Волинській області. Підозрюваний готував диверсії на території західних областей України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ Волинської області.

"Правоохоронці встановили, що громадянин РФ протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях "ДНР". Зокрема, він був членом НЗФ "Схід", а потім і бригади "П'ятнашка". Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в березні він незаконно перейшов білорусько-український кордон. Підозрюваний планував потрапити до Львова та Тернополя, щоб влаштувати диверсії.

"Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження і прикриття. Правоохоронці затримали диверсанта в прикордонному районі Волинської області", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", статтею 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 24 лютого на території України поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

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