Диверсанти намагаються проникнути у столицю України з території Київської області, зазначили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Диверсанти не полишають спроб проникнення до Києва - переодягаються у цивільний одяг та використовують викрадені авто.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 26 березня.

"Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області, не полишають спроб проникнення до столиці", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовують викрадені у цивільного населення автомобілі.

У Генштабі також зазначили, що ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках.

"Сили оборони методично нищать російських загарбників", - підкреслили у Генштабі.

Раніше спікер Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, що Київ добре укріплений, і його обороною займається еліта Збройних сил України.

Речник відомства додав, що захисники нашої держави відкинули війська РФ від столиці на відстань 70 кілометрів, а в деяких районах - на 35 км.

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