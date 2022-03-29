Усіх затриманих було передано Службі безпеки України для проведення подальших перевірок.

З 24 лютого на території України поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Національної поліції України.

"Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду", - наголосили у поліції.

Зауважується, що впродовж 28 березня поліцейські затримали п'ятьох осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Так, у Кіровоградській області під час перевірки у телефоні місцевого жителя виявили переписку щодо місць ураження ракетами різних об'єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

Також на Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів та волонтерських центрів, а також комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.

Усіх затриманих було передано Службі безпеки України для проведення подальших перевірок.

"Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ попередили, як у Київ намагаються проникнути диверсанти.