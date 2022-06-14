У Східній операційній зоні ворог не припиняє наступальних дій.

Противник посилив підрозділи у Брянській та Курській областях десантниками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

У Генштабі наголошують, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдає ракетні та авіаційні удари по об’єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не відзначалося.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Крім того, Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області. У свою чергу в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

11 червня стало відомо, що у Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: