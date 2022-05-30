Заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Чернігівською областю України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Про це повідомляє підконтрольне режиму Лукашенка видання БелТа.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області", - заявив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов.

Як зазначає видання, навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних".

Крім того, з 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі проведуть військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

У цей період, за словами Кривоносова, відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів воєнного стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня стало відомо, що у прикордонних з Україною районах Гомельської області до 31 серпня 2022 року Білорусь ввела тимчасові обмеження на в’їзд та перебування. Зокрема, обмеження введені у Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

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