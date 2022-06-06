Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається.

У Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається.

"На території республіки Білорусь, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авівації", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

"З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

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