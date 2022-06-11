Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

У Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання ЗСУ на інші загрозливі напрямки.

Росіяни обстріляли артилерією позицій військ у прикордонних районах Сумської області.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

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