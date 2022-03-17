Влада України продовжує вважати жителів окупованих територій своїми громадянами, зазначили в Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав переходити на бік української армії та здаватися у полон мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму, які беруть участь у війні РФ проти України.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ми продовжуємо вважати вас громадянами України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує. Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська - робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся", - зазначив він.

Якщо ж цього не вдалося уникнути, Резніков закликав шукати спосіб негайно перейти на бік української армії.

"Ви збережете своє життя. Це - головне. З рештою розберемося потім", - уточнив він.

Очільник Міноборони також звернувся до тих, хто зрадив присязі у 2014 році.

"Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити - тікайте. Або здавайтеся в полон", - порадив він.

Резніков зауважив, що якщо такі особи зможуть здатися у полон разом з технікою, нададуть важливу інформацію чи допоможуть захопити російських офіцерів - це буде враховано під час притягнення їх до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина.

"Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте", - додав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії увірвалися в Україну. На початку війни ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Пізніше між Україною та Росією відбулися кілька раундів переговорів, поки сторони не досягли домовленості щодо припинення вогню.

За офіційними даними, лише в одному Маріуполі станом на 14 березня загинули близько 2 357 осіб.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович прогнозував, що війна проти Росії в Україні може завершитися через один-два тижні чи в середині квітня.

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