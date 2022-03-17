Зловмисники використовують посвідчення журналістів дочірньої компанії Russia Today, зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські диверсійні групи знайшли "лазівку" з боку Європи та приїздять до України з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly.

Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

"На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

"Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - розповіли в РНБО.

У Центрі закликали громадян бути пильними та передавати інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ: @stop_russian_war_bot.

Раніше в українській розвідці попереджали, що президент РФ Володимир Путін готує теракт на Чорнобильській атомній електростанції, щоб звинуватити Україну.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. На початку війни супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон та Маріуполь.

За офіційними даними, лише в одному Маріуполі станом на 14 березня кількість жертв перевищила 2 300 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: