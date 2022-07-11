Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках.

У підрозділах російських окупантів все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

Зазначається, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

"В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - зауважили у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, через масове пияцтво російських військових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж їм алкоголю.

Крім того, в ОВА з посиланням на інформацію української розвідки зазначають, що після ураження Збройними силами України військових об'єктів ворога з високоточної зброї, на тимчасово окупованій частині території Запорізької області, в армії окупанта розпочалася паніка. При цьому противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.

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