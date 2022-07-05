На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти вимагають віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. Якщо українці не погоджуються, їм погрожують позбавленням батьківських прав.
Про це повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
" Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ", — написали в ГУР.
Якщо батьки відмовляються, окупаційна адміністрація погрожує забирати у них дітей і віддавати в інтернати. На цьому покарання для українців, які не бажають підкорятися ворогові, не закінчуються. Місцеві колаборанти обіцяють відправляти чоловіків в "армію ДНР", а жінок — на комунальні роботи, пов'язані з прибиранням населеного пункту.
Нагадаємо, раніше аналогічні примуси окупанти використовували в Мелітополі. Жителям міста теж погрожували позбавленням батьківських прав, якщо ті не будуть віддавати дітей в школи з російською навчальною програмою.
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