Якщо українці не підкоряються, то їм погрожують позбавленням батьківських прав.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти вимагають віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. Якщо українці не погоджуються, їм погрожують позбавленням батьківських прав.

Про це повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.

" Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ", — написали в ГУР.

Якщо батьки відмовляються, окупаційна адміністрація погрожує забирати у них дітей і віддавати в інтернати. На цьому покарання для українців, які не бажають підкорятися ворогові, не закінчуються. Місцеві колаборанти обіцяють відправляти чоловіків в "армію ДНР", а жінок — на комунальні роботи, пов'язані з прибиранням населеного пункту.

Нагадаємо, раніше аналогічні примуси окупанти використовували в Мелітополі. Жителям міста теж погрожували позбавленням батьківських прав, якщо ті не будуть віддавати дітей в школи з російською навчальною програмою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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