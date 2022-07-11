Люди, які можуть виїхати з окупованих територій тільки через Росію, можуть звертатись до консульств дружніх країн або до волонтерських організацій в РФ.

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук закликала українців виїхати з окупованих територій до початку осінньо-зимового періоду, оскільки там не буде опалення.

Про це вона сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

Як розповіла Верещук, велика кількість людей виявили бажання виїхати з окупованої Херсонщини після відповідних закликів.

"Люди мають подумати наперед про зимовий період та виїжджати з окупованих територій. До прикладу, майже на 70% території Запорізької області, особливо на тимчасово окупованих територіях, немає газу", - повідомила вона.

Верещук також порадила людям, які бажають виїхати через територію Росії, після перетину кордону звертатися до консульства будь-якої дружньої країни, наприклад Польщі, Румунії, Італії чи Франції.

"У цих консульствах українцям допоможуть з виїздом, а також нададуть консультації та необхідну підтримку", - підкреслила Верещук.

Вона також зазначила, що в Росії діють українські волонтерські групи, які підтримують контакт з українською владою.

Як повідомляв УНІАН, радник мера Маріуполя Петра Андрющенка заявив, що централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. За його словами, маріупольцям готують приміщення шкіл та дитячих садочків (актові та спортивні зали).

Андрющенко додав, що керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати дані про потреби дров та вугілля, в першу чергу, по приватних будинках, навіть газифікованих.

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