Російські спецслужби шукають 30 дезертирів-окупантів.

У Запорізькій області російські спецслужби шукають 30 дезертирів-окупантів.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

В ОВА з посиланням на інформацію української розвідки зазначають, що після ураження Збройними силами України військових об'єктів ворога з високоточної зброї, на тимчасово окупованій частині території Запорізької області, в армії окупанта розпочалася паніка.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово покидають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, побоюючись нових ударів РСЗВ Himars. Так, нещодавно до тимчасово окупованої території Запорізької області прибув підрозділ ФСБ РФ із завданням провести розшукові дії щодо факту дезертирства близько 30 військовослужбовців РФ, що залишили місця дислокації підрозділів",- сказано в повідомленні.

Також в ОВА повідомляють, що на Запорізькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ. "Протягом минулої доби ворог здійснив 44 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - сказано в повідомленні.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Преображенка, Гуляйполе, Оріхів, Плавні, Таврійське. "Надійшло 35 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами",- зазначають в ОВА.

Нагадаємо, через масове пияцтво російських військових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж їм алкоголю.

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