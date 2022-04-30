З кожним днем, зазначає він, обстріли з боку російських окупантів стають потужнішими та масованішими.

Голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко зауважує, що ситуація в місті та районі напружується.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Сєвєродонецьку та Сєвєродонецькому районі, Власенко наголосив: "Ситуація розпалюється, можна сказати. З кожним днем обстріли стають все потужнішими та масованішими. Гарячі точки - це, як і раніше, Рубіжне, Попасна і Гірське. Сьогодні точилися бої в пригороді Попасної - Комишуваха, це пригород Гірського - Оріхове. І саме Рубіжне - доволі гаряча обстановка".

Щодо Лисичанська Власенко зауважив, що там міста-сателіти - Привілля та Новодружеськ - теж під обстрілами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай висловив думку, що російські окупанти готуються завдати потужного удару 9-го травня.

Водночас він зазначив, що наразі "поки ще нічого не відбувається". "Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-те масовано накрити нас артпідготовкою", - наголосив голова ОВА.

Також цього ж дня військовий експерт Сергій Грабський не виключив "шаленого натиску" окупантів на Сєвєродонецьку агломерацію для її захоплення.

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