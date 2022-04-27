Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку. Це одна з двох медичних установ, які продовжують працювати в Луганській області. В результаті бомбардування загинула одна жінка.
Про ворожий удар повідомили в офіційному Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.
"В області залишилося тільки дві лікарні, які функціонують — у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні рашисти спеціально відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями — і це їх не зупинило. Фактично, окупанти хотіли добити поранених і вбити тих, хто допомагає місцевим виживати — лікарів", — заявили в Луганській ОВА.
Обстріл призвів до суттєвих руйнувань — пошкодження зафіксовані відразу на декількох поверхах. Через удар загинула одна жінка, якій раніше неодноразово пропонували евакуюватися. Зараз лікарня в Сєвєродонецьку продовжує працювати, щоб "не залишати людей без медичної допомоги".
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, з 5 ранку окупанти безперервно обстрілювали Гірську громаду на Луганщині. Вони застосовували РСЗВ і артилерію, а також здійснили авіаційний удар. Через бомбардування загинув мирний житель і згоріла електропідстанція.
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