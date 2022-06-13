У Сєвєродонецьку росіяни переважають в артилерії, пошкодили очисні споруди.

У Лисичанську минулої доби загинули троє місцевих жителів, у тому числі шестирічна дитина.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу", - зазначив він.

За інформацією Гайдая, сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, пошкоджено ще чотири будинки, а також споруди місцевої шахти.

Також 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

"Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте", - повідомив голова ЛОВА.

Щодо ситуації в Сєвєродонецьку Гайдай повідомив, що противник продовжує штурмувати місто, "дещо відтіснив українських військових" завдяки значній перевазі в артилерії.

"Втім, бойові дії за населений пункт тривають. Росіяни нищать квартал за кварталом. Вчора багато хто побачив відеоролик, знятий у старих районах міста: зруйновані практично під нуль багатоповерхівки. Одну із них розбито на чотири частини, уламки яких тримаються окремо. Це справжня картина "руського миру"Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", - розповів він про ситуацію в місті.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Окупанти спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували та житло мирних людей. Окупанти намагаються захопити всю територію Луганської та Донецької області у зв'язку з цим населені пункти знаходяться під постійним вогнем.

Так, російські окупанти останніми днями обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння. Крім того, противник безрезультатно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

У свою чергу голова ЛОГА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську підозрюють понад 50 осіб у передачі інформації про ЗСУ російським окупантам.

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