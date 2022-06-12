Зрадники приходили в українські гуманітарні штаби користуватися інтернетом, щоб зливати інформацію росіянам.

У Лисичанську Луганської області підозрюють понад 50 осіб у передачі інформації про Збройні сили України російським окупантам.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах", - наголосив Гайдай.

Зокрема, правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. "Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ", - заявив голова ОВА.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу - зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що Ви здавали своїх? СБУ вже виявили канали зв'язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню", - додав Гайдай.

За його словами, зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що тільки за перший тиждень червня було затримано понад 30 диверсантів, із них 11 безпосередньо в Києві. Від початку російського військового вторгнення в Україну, силами правоохоронців було затримано понад 800 осіб, які є членами ДРГ, в тому числі понад 80 диверсійних груп.

Зазначається, що росіяни підготували чимало осіб, які знаходились в нашій країні під прикриттям для інформування окупантів. Наразі акцент поліцейської роботи спрямований на протидію колабораційній та диверсійній діяльності в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: