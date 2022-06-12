Зазначимо, російські окупанти останніми днями обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння.

У неділю, 12 червня, біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно поцілили у техніку окупантів.

Про це повідомляють ЗСУ в Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Зупинили рух колони окупантів під Лисичанськом...", - йдеться в підпису до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців в Рубіжному.

Зазначимо, російські окупанти останніми днями обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння.

Нагадаємо, станом на сьогодні, противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

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