При цьому 6% респондентів сказали, що не повернуться додому.

85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою"Рейтинг".

Як зазначається, дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року. Ріст відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

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"85% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 21% – найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще почекають, 45% – повернуться, але після закінчення війни. Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому. У порівнянні із липнем цього року зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться", - йдеться в опитуванні.

Також опитування свідчить, що продовжується поступове повернення громадян до місць роботи.

"Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, жителів сходу. У цьому опитуванні вперше зафіксовано позитивні тенденції з поверненням на роботу серед жителів півдня та сходу. Водночас слід мати на увазі, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого 2022 року", - йдеться у результатах дослідження.

Опитування проведено протягом 8-9 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

Українські біженці в Європі: що відомо

Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло і дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

В цілому кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

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