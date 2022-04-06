Люди відзначили, що росіяни впевнені, що беруть участь у "великій вітчизняній війні",

"Кадирівці" в селищі Новий Биків в Чернігівської області забрали у місцевих жителів їжу. Окупанти ставили техніку впритул до житлових будинків.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Розповідаємо історію селища Новий Биків, який знаходиться на лінії наступу росіян. Зараз тут безліч розбитої та кинутої техніки зі знаком "О" на бортах. У цьому селищі, за свідченням місцевих, стояли кадирівці. Характерна поведінка загарбників - тотальна "продрозверстка": у місцевих жителів забирали всі продукти", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що бойову техніку окупанти ставили впритул до будинків, а місцевим жителям говорили, "що бандерівці мирних жителів обстрілюють". За словами свідків, росіяни впевнені, що беруть участь у "великій вітчизняній війні", яка триває з 1941 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ вдерлися в Україну 24 лютого. Ворог обстрілював не тільки військові об'єкти, а й мирне населення.

Крім того, на Чернігівщині після звільнення селища Новий Биків у Бобровицькому районі від окупантів стало відомо, що росіяни тримали в полоні п'ятьох українців. Чоловіків тримали в неволі 33 дні. Окупанти взяли їх у заручники, чоловіків морили голодом, погрожували розстрілом і закрили їх у Залізному контейнері при мінусовій температурі. При цьому окупанти утримували 150 людей у шкільному підвалі села ягідне в тісноті та антисанітарії.

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