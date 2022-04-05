Звільнення області триває.

Бійці з ДПСУ вийшли на державний кордон України в Чернігівській області і зайняли позиції по лінії трьох населених пунктів.

Відповідною інформацією поділилося оперативне командування "Північ" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Згідно зі свіжими даними, підрозділи Об'єднаного угруповання військ ДПС "Сіверськ" забезпечують охорону державного кордону на Чернігівщині. Вони зайняли позиції по лінії Дніпровське, Гірськ і Неданчичи.

Нагадаємо, Збройні сили України витіснили окупантів на територію Росії та Білорусі на Поліському та Сіверському напрямках. ЗСУ планомірно контратакували і звільняли тимчасово захоплені поселення. За один день 1 квітня українським захисникам вдалося встановити контроль над 28 населеними пунктами, 13 з яких на Чернігівщині.

Вчора зачистка тривала. У РФ називають свій відхід "плановим", але голова оперативного командування "Північ" Герой України Віктор Ніколюк спростував це. За його словами, ворог змушений відступити, оскільки ЗСУ завдали йому істотного вогневого удару.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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