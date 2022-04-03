Окупанти називали чоловіків "непотребом", українцям доводилося вкриватися картоном та спати на полицях для господарських інструментів.

На Чернігівщині після звільнення селища Новий Биків у Бобровицькому районі від окупантів стало відомо, що росіяни тримали в полоні п'ятьох українців. Чоловіків тримали у неволі 33 дні. Окупанти захопили їх у заручники, морили чоловіків голодом, погрожували розстрілом та закрили у залізному контейнері при мінусовій температурі.

Про це повідомляє ТСН.

33 дні у полоні, 33 дні у нелюдських умовах. Їх утримували у неволі та морили голодом лише тому, що вони українці. Одного з чоловіків вже забрали до лікарні, оскільки від переохолодження у нього почалася гангрена. Іншим звільненим з полону допомагають місцеві. Чоловікам потрібно оговтатися від пекла, у якому вони перебували ті жахливі 33 дні. Вже потім вони зможуть поїхати додому.

Чоловіків закрили у контейнері, що розташований у фермерському господарстві на краю селища. Російські солдати жили поряд, а залізний вагон перетворили на місце для катування.

Окупанти називали чоловіків "непотребом". Українцям доводилося вкриватися картоном та спати на полицях для господарських інструментів. У контейнері були запчастини від комбайнів, саме завдяки ним чоловіки змогли вибратися на свободу, коли окупанти вже втекли.

Чоловіки були вимушені голодувати, окупанти рідко давали їм їжу та кидали їм залишки від своїх сухпайків. У селищі, з якого втекли окупанти, майже все зруйновано. Усюди снаряди, сміття та наслідки пожеж.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Миколаївщині 78-річний дід Василь підпалив російський "Град".

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