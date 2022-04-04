Людей лише зрідка випускали на вулицю, в цьому підвалі деякі вмирали.

Окупанти утримували 150 людей у шкільному підвалі села Ягідне Чернігівської області в тісноті та антисанітарії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Ягідне. Підвал школи. У цьому приміщенні (воно дійсно невелике, фото не дуже передає) ворог тримав понад 150 осіб одночасно", - написав він.

За словами Чауса, взятих у заручники людей лише іноді окупанти випускали на вулицю.

"Тут хворіли і вмирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха. Діти. Там були жінки і діти... Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - зазначив він.

Раніше на Чернігівщині після звільнення селища Новий Биків у Бобровицькому районі від окупантів стало відомо, що росіяни тримали в полоні п'ятьох українців. Чоловіків тримали в неволі 33 дні. Окупанти взяли їх у заручники, чоловіків морили голодом, погрожували розстрілом і закрили їх у залізному контейнері при мінусовій температурі.

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