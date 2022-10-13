Жінка заявила, що вона медик.

Збройні Сили України взяли в полон військову російської армії. Рядова Ганна Бабицька з Воронежа була в рядах штурмової групи.

Про це повідомив блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті "йду є6...ить ук..р..в". Прийшла... Фартонуло, що обміняють", - йдеться в повідомленні до відео.

Відео дня

За словами полоненої, на війні вона з 16 серпня. При цьому Бабицька повідомила, що після оголошення мобілізації в Російській Федерації вона сама пішла воювати, щоб не забрали чоловіка.

Мобілізація в РФ - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона чоловік.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

Вас також можуть зацікавити новини: