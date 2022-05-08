Раніше ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківщині.

Збройні сили України розпочали контрнаступ в Запорізькій області.

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"У Запоріжжі приблизно така ж ситуація, як на харківському напрямку. Вони постійно атакували", - зазначив експерт.

Жданов також нагадав, що це було одне з найактивніших напрямків, у порівнянні з криворізьким і херсонським.

"Ми завдали їм вогневої поразки, вони почали перегрупуватися, ми скористалися нагодою і контратакуємо їх на цьому напрямку, поки вони не оговталися від поразки", - зазначив експерт.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківщині.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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