Змінивши демографію території, Росія зможе на ній закріпитися краще, ніж силою зброї.

Росія свідомо проводить політику етнічних чисток на окупованих територіях України, щоб їх було неможливо деокупувати. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Війна в Україні - це, перш за все, війна за контроль над людьми, а не за землю. Окупаційний план Кремля спрямований на ліквідацію української ідентичності шляхом примусової інтеграції окупованої України в Росію соціально, культурно, мовно, політично, економічно, релігійно і бюрократично", – йдеться в публікації.

На думку аналітиків, Москва намагається переконати українців і решту світу в тому, що ліквідація української ідентичності на захоплених територіях є постійною і незворотною.

Відео дня

Російська окупаційна політика передбачає стратегію примусової депопуляції та повторного заселення українських територій. Змінюючи демографію окупованих територій України, росіяни сподіваються зробити їх деокупацію неможливою.

"Путін також прагне використовувати Україну як джерело мобілізованої робочої сили частково для вирішення демографічних проблем Росії", - йдеться у звіті.

Дослідник ISW Кароліна Гірд зазначає, що певною мірою ця стратегія працює, адже "західні лідери регулярно запитують, чи варто Україні взагалі намагатися звільнити Крим і частину Донбасу", які були окуповані в 2014 році і демографічно дуже змінилися за цей час.

Росія колонізує захоплені території

Як писав УНІАН, раніше в російській Держдумі виступили з пропозицією роздавати землю на окупованих територіях України учасникам "СВО". Лідер партії "Родина" Олексій Журавльов хоче видавати росіянам "східноукраїнський гектар".

Також ми розповідали, що колонізація Криму росіянами в принципі вже відбулася. За час окупації туди переїхало від 500 до 800 тисяч росіян. Це дуже значна кількість для півострова, де до окупації проживало трохи більше 2 мільйонів людей.

Вас також можуть зацікавити новини: