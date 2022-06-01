За його інформацією, окупанти розправилися з цивільним населенням, але це ще потребує уточнення.

Російські окупанти влаштували в Херсонській області масову розправу над цивільними. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав це "маленькою Бучею".

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Я вам можу видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області", - заявив Арестович.

Радник очільника ОП наголосив, що жодних подробиць наразі не може озвучити. Інформацію про звірства в Херсонській області перевіряють українські спецслужби.

"Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство мирних українців. Полонений російський снайпер розповів, що загарбникам погрожують звільненням та гауптвахтою за відмову підписати рапорт.

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