Полонений окупант розповів, що загарбникам погрожують гауптвахтою та звільненням за відмову підписати рапорт.

Російські окупанти йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство мирних українців.

Про це розповів полонений росіянин, свідчення якого опублікувала Служба безпеки України.

Полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ "байки" про те, що приїхали в Україну на навчання. Один з полонених росіян зізнався, що окупанти заздалегідь розуміють, що вбиватимуть цивільних.

Як зазначають в СБУ, українські захисники схопили його під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахту - УНІАН) або просто звільнять", – говорить полонений.

В СБУ зазначають, що окупант вирішив вбивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі, але, ймовірно, сидітиме в українській, якщо його не обміняють.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі. Після ліквідації такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

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