Така ж ситуація наразі під Харковом, Сумами й Черніговом, однак в районі Маріуполя, Миколаєва та в зоні ООС ворог наступає.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Київ зараз у безпеці, бо розбиті всі сили противника, які намагалися йти на місто.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Про Київ можна не хвилюватися геть. Всі сили Росії, які намагалися йти на Київ, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції, і зараз ходять пішки по селах, рухатися не можуть, бо палива немає... Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається, тому що на цих напрямках противник розбитий і став в оборону", - зазначив Арестович.

За його словами, така ж ситуація наразі під Харковом, Сумами й Черніговом.

Водночас, радник глави ОП додав, що зараз противник наступає в районі Маріуполя, Миколаєва та в зоні ООС.

"Що стосується Києва, то місто зараз в безпеці, тому що у противника немає змоги і не скоро буде змога взагалі щось зробити, навіть якщо вони накопичать резерви", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок. Також російські окупанти регулярно обстрілюють гуманітарні коридори, і вбивають людей в окупованих населених пунктах.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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